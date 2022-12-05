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14:06, 5 декабря 2022Культура

Эмбер Херд подала новую апелляцию на решение суда по делу против Джонни Деппа

Эмбер Херд подала новую апелляцию на решение суда по делу против бывшего мужа Джонни Деппа

Фото: Win McNamee / Getty Images

Американская актриса Эмбер Херд подала новую апелляцию на решение суда по делу против бывшего мужа, актера Джонни Деппа. Об этом сообщает New York Post.

В своем 68-страничном заявлении звезда «Аквамена» отметила, что считает несправедливым итог судебного разбирательства между ней и ее экс-супругом. По ее словам, многие доказательства были проигнорированы, в том числе записи врачей, которых посещала Херд. Во время этих визитов она рассказывала о насилии со стороны Деппа.

Актриса подчеркнула, что если решение суда не будет отменено, то в будущем жертвам насилия будет сложнее доказывать свои обвинения, что, вероятно, заставит их вообще молчать о подобных случаях.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился 1 июня. Актер требовал от бывшей супруги 50 миллионов долларов за неправдивые обвинения в домашнем насилии. Херд подала встречный иск и потребовала от Деппа 100 миллионов долларов. Присяжные встали на сторону актера. Херд обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов.

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Марина Погосян
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