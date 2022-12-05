Бывшему сенатору Арашукову и его отцу запросили пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу по делу об ОПГ

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил пожизненное лишение свободы бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской республики Рауфу Арашукову и его отцу, обвиняемым в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает «Интерфакс».

В Мосгорсуде прошли прения сторон после того, как присяжные признали подсудимых виновными в ряде преступлений. Прокурор также предложил отца и сына Арашуковых оштрафовать каждого на один миллион рублей и запретить им занимать должности в органах госвласти.

23 сентября коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-сенатору и его отцу, а также 11 фигурантам дела Они признаны виновными в организации преступного сообщества, которым руководил Арашуков-старший, и двух убийствах: представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.