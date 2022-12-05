В США сообщили об истощении оружейных запасов из-за Украины

National Review сообщил об истощении в США арсеналов Stinger и Javelin из-за Украины

Из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) США потратили запас переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской военно-промышленной компании (ВПК) Raytheon Грега Хейеса.

По его словам, первые месяцы спецоперации истощили запасы американского оружия. «Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний объем производства Javelin», — оценил он реальные потери арсеналов США.

По данным журнала, вопрос пополнения запасов стоит очень остро. Пентагон не закупал ПЗРК с 2004 года. Обозреватель издания Джимми Куинн добавил, что всего на Украину поступило 5500 единиц Javelin и 1400 Stinger.

Ранее телеканал CNN рассказал об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине. Среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — ПЗРК Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.