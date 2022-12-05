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06:10, 5 декабря 2022Мир

В США сообщили об истощении оружейных запасов из-за Украины

National Review сообщил об истощении в США арсеналов Stinger и Javelin из-за Украины
ПТРК Javelin

ПТРК Javelin. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) США потратили запас переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской военно-промышленной компании (ВПК) Raytheon Грега Хейеса.

По его словам, первые месяцы спецоперации истощили запасы американского оружия. «Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний объем производства Javelin», — оценил он реальные потери арсеналов США.

По данным журнала, вопрос пополнения запасов стоит очень остро. Пентагон не закупал ПЗРК с 2004 года. Обозреватель издания Джимми Куинн добавил, что всего на Украину поступило 5500 единиц Javelin и 1400 Stinger.

Ранее телеканал CNN рассказал об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине. Среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — ПЗРК Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

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Марина Совина
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