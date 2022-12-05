В Москве автомобиль съехал в Яузу и попал на видео

Автомобиль съехал в реку Яузу в Наставническом переулке в центре Москвы и попал на видео

Автомобиль съехал в реку Яузу в Наставническом переулке в центре Москвы, женщину-водителя удалось спасти. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс оперативно».

На появившемся ролике видно, как машину заносит на дороге. После этого авто таранит ограждение моста и летит в реку.

Позже прибывшие на место спасатели вытащили женщину, находившуюся за рулем, на берег с помощью лестницы, она не пострадала.

Ранее на Москве-реке загорелось судно. Впоследствии выяснилось, что это плавучий жилой дом 42-летней Ирины Масловой. Пламя вспыхнуло на судне после того, как москвичка включила газовую колонку, чтобы вскипятить воду для чая. Женщина не пострадала.