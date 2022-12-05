Российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников в ДНР

МО РФ заявило, что войска поразили пункты дислокации иностранных наемников в селах ДНР

Российские военнослужащие поразили пункты дислокации иностранных наемников в селах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 5 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что пункты временной дислокации иностранных наемников располагались в населенных пунктах Краматорск и Диброво.

В Минобороны также отметили, что в районе донецкого села Парасковиевка удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины недалеко от села Марьинка ДНР, разъяснил Конашенков.

1 декабря Минобороны докладывало о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников у Славянска. Тогда их поразили оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.