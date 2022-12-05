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11:09, 5 декабря 2022Экономика

В Великобритании увидели риск «потерянного десятилетия» в экономике

Британские промышленники увидели риск «потерянного десятилетия» в экономике

Фото: Pool / Reuters

Великобритания потеряет десятилетие экономического роста, если правительство не примет меры по налоговым льготам, а также по соглашению о торговле Ирландии и Северной Ирландии. Такой риск увидели в Конфедерации британской промышленности (CBI), пишет Bloomberg.

В своем последнем прогнозе CBI заявил, что Великобритания уже впала в «короткую и неглубокую» рецессию. В результате этого инвестиции в бизнес будут на девять процентов ниже уровня 2019 года, а производительность — на два процента ниже допандемийных показателей.

«Великобритания находится в стагфляции — со стремительной инфляцией, отрицательным ростом, падением производительности и инвестиций в бизнес», — сказал генеральный директор CBI Тони Данкер. По прогнозам, экономика страны снизится на 0,4 процента в следующем году. В 2024 году ВВП вырастет на 1,6 процента.

Безработица в прогнозе CBI вырастет примерно на 500 тысяч человек (с 3,6 до 5 процентов) в следующем году. Министр экономики Великобритании Джереми Хант ранее заявил, что следующие два года будут непростыми для граждан страны, поскольку располагаемые доходы населения резко упадут.

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Платон Щукин
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