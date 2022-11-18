Британские власти предсказали резкое падение доходов половине населения страны

Британский министр экономики Хант предсказал резкое падение доходов 55% населения страны

Министр экономики Великобритании Джереми Хант предсказал, что следующие два года будут «непростыми» для граждан страны, поскольку их располагаемые доходы населения резко упадут, пишет Sky News. Согласно анализу независимого вневедомственного Управления по бюджетной ответственности (OBR), более половины населения (55 процентов) ожидает ухудшение благосостояния.

17 ноября Хант представил парламенту свой экономический план, включающий резкое повышение налогов и сокращение государственных расходов с целью покрыть 55-миллиардный дефицит бюджета. Однако OBR предупредило, что из-за этих мер доходы британских домохозяйств упадут на 7,1 процента в течение следующих двух лет — это самое резкое падение доходов за всю историю наблюдений.

В интервью Sky News министр экономики подчеркнул, что страну ждет «трудное время для всех», но повышение налогов и сокращение расходов необходимы, чтобы привести экономику «в равновесие». Правительство повысит налоги до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, что, по мнению экспертов, приведет к росту коммунальных счетов и безработицы. «Управление по бюджетной ответственности вчера заявило, что то, что мы делаем, на самом деле приведет к неглубокой рецессии и спасает рабочие места», — возразил Хант.

В рамках плана по восстановлению экономики британское правительство планирует существенно повысить налоги для богатых, чтобы найти деньги для стабилизации бюджета и защитить уязвимые слои населения. Теперь ставка подоходного налога в 45 процентов будет распространятся на тех, чьи доходы превышают 125 140 фунтов в год (ранее сумма составляла 150 тысяч фунтов).

Параллельно предусмотрены меры поддержки для пенсионеров и бедных домохозяйств — индексация социальных выплат, рост минимальной ставки оплаты труда, ограничения по росту стоимости аренды социального жилья. Власти также собираются повысить налог на прибыль энергетических компаний — с 25 до 35 процентов, ставка будет действовать с 1 января до 2028 года. Также вводится новый временный налог в 45 процентов для электрогенерирующих компаний.