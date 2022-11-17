Великобритания собралась найти деньги для бедных у богатых

Министр финансов Великобритании объявил о повышении налогов для богатых

Великобритания планирует существенно повысить налоги для богатых, чтобы найти деньги для стабилизации бюджета и защитить уязвимые слои населения, следует из заявлений министра финансов страны Джереми Ханта. Его выступление в парламенте цитирует Bloomberg.

Теперь ставка подоходного налога в 45 процентов будет распространятся на тех, чьи доходы превышают 125 140 фунтов в год (ранее сумма составляла 150 тысяч фунтов). Параллельно предусмотрены меры поддержки для пенсионеров и бедных домохозяйств — индексация социальных выплат, рост минимальной ставки оплаты труда, ограничения по росту стоимости аренды социального жилья.

Помимо этого, как уточняет Reuters, собираются повысить налог на прибыль энергетических компаний — с 25 до 25 процентов, ставка будет действовать с 1 января до 2028 года. Также вводится новый временный налог в 45 процентов для электрогенерирующих компаний.

Меры, представленные Хантом, существенно контрастируют с теми, что были представлены предыдущим правительством Великобритании. В начале осени кабинет Лиз Трасс выступил с пакетом реформ, предполагавших, в частности, снижение налогов. Идеи привели к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта, после чего пост покинула и Трасс, и министр финансов Квази Квартенг, на чье место был назначен Хант.