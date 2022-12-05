Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей и разгневала фанатов

Певица Бритни Спирс сравнила себя с Джессикой Симпсон и разгневала фанатов

Американская певица Бритни Спирс сравнила себя с популярной исполнительницей Джессикой Симпсон и разгневала фанатов. Соответствующие фото и заявление появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, Спирс выложила снимок, на котором папарацци запечатлели Симпсон в клетчатом пиджаке. На размешенном кадре видно, что на глазах знаменитости размазан макияж, а губы она выпятила вперед. «Почему я выгляжу точно как Джессика Симпсон? Мое лицо выглядит таким бледным!» — подписала она пост.

Поклонники не оценили публикацию Спирс, о чем принялись в комментариях. «Кто это публикует? Это просто безумие», «Тебя взломали? Илон Маск отвечает за эти посты?», «Публичное унижение другого человека — это уже низко, Бритни», «Не впутывай в свои психозы Джессику!», «Что происходит? Зачем ты постишь такие странности в свой день рождения?» — высказывались они.

Ранее в декабре Бритни Спирс снялась в откровенном видео и поделилась неожиданным заявлением. В начале ролика певица позирует в кружевной фате и ночной сорочке, сквозь ткань которой просвечивает ее грудь. Затем она предстала перед поклонниками в белом платье с полупрозрачным верхом. «Ага... Я вышла замуж за саму себя. Мне стало скучно. Мне так нравится моя фата, и я сказала: "Это безумие? Или в этом что-то есть?"» — подписала она публикацию.