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14:55, 5 декабря 2022Культура

Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами

Издание The Indepedent опубликовало список фильмов с худшей CGI-графикой

Кадр: фильм «Умри, но не сейчас»

Издание The Indepedent опубликовало список из 25 фильмов с худшей CGI-графикой.

Лентами с самыми провальными спецэффектами названы «Умри, но не сейчас», «Халк», «Гарри Поттер и философский камень», «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Глубокое синее море», «Лига справедливости», «Матрица: Перезагрузка», «Самолет президента», «Газонокосильщик», «Мумия возвращается», «Аладдин», «Зеленый Фонарь», «Кошки», «Анаконда», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Полярный экспресс», «И грянул гром», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Звездный путь: Восстание», «Очертания грядущего», «Птицекалипсис: Шок и трепет», «Кинг Конг» и «Инопланетянин».

В марте организаторы американской антипремии «Золотая малина», которая ежегодно отмечает худшие работы в кинематографе, назвали победителей 2022 года. Театральная постановка «Диана. Мюзикл» получила сразу пять наград, включая премию в номинации «Худший фильм года».

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Марина Погосян
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