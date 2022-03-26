Назван худший фильм года

Премию «Золотая малина 2022» в номинации «Худший фильм года» получила «Диана. Мюзикл»

Организаторы американской антипремии «Золотая малина», которая ежегодно отмечает худшие работы в кинематографе, назвали победителей 2022 года. Театральная постановка «Диана. Мюзикл» получила сразу пять наград, включая премию в номинации «Худший фильм года», сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.

Мюзикл, выпущенный на стриминговом сервисе Netflix, рассказывающий о жизни принцессы Дианы, также получил статуэтки в номинациях «Худшая режиссерская работа», «Худший сценарий», «Худшая женская роль» (Жанна де Ваал) и «Худшая женская роль второго плана» (Джуди Кэй).

Также организаторы антипремии отметили картину «Космический Джем: Новое поколение». Фильм стал лауреатом номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат», а снявшийся в картине баскетболист Леброн Джеймс получил статуэтку за худшую мужскую роль. Также он вместе с «любым анимационным персонажем Warner» стал лауреатом номинации «Худший тандем».

Худшим актером второго плана признан американский актер Джаред Лето за роль в фильме «Дом Gucci». Уилл Смит получил приз за восстановление репутации за участие в картине «Король Ричард». Худшей ролью голливудского актера Брюса Уиллиса в 2021 году стала лента «Звездный рубеж».

Ранее сообщалось, что Уиллис получил специальную категорию «Золотой малины» за съемки в восьми проектах. Организаторы антипремии посчитали неудачными все фильмы, в которых артист снялся в 2021 году, и предложили выбрать худший из них.

«Золотая малина» — основанная в 1981 году американская антинаграда, которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и худшую актерскую игру. Традиционно номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».