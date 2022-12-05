Изменники перечислили главные причины своей неверности

На Reddit назвали ответную измену и пристрастие к алкоголю среди главных причин неверности

Среди главных причин неверности на форуме Reddit назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также ответную измену. Пользователи сайта перечислили причины своих измен в ответ на пост одного из читателей раздела AskReddit.

Огромное количество ответов оказалось посвящено ответным изменам. Многие утверждали, что изменили своему партнеру в отместку, когда узнали о его неверности.

Я изменил однажды, потому что она изменила мне. Мне уже были неверны, и я решил, что в этот раз отомщу. Лучше я себя не почувствовал, лишь таким же дерьмом, каким считал ее. Она чертовски злилась, но не больше, чем любые другие люди, с которыми расстаются. Больше я не изменял JAHNOOSKA пользователь Reddit

Некоторые комментарии были предельно коротки и самокритичны.

Потому что я чертов идиот werkzINC пользователь Reddit

Большое количество лайков собирают комментарии, в которых авторы честно признаются: причиной измены были вредные привычки.

Я пил, употреблял кокаин, и это превратило меня в бесстыжий кусок говна надолго Keone_710 пользователь Reddit

Принципиальный отказ одного из супругов заниматься секcом также толкал многих авторов на измены или их «мягкие» формы.

Жена сказала, что больше не заинтересована в сексе со мной, и не хотела, чтобы я получал его где-то еще, запретила мне смотреть порно и мастурбировать (последний запрет я не выполнил). Поэтому несколько лет по нескольку раз в год я платил секс-работнице за массаж «с окончанием». Это я считал наиболее мягкой формой измены. Никаких ЗППП, незапланированной беременности, эмоциональной вовлеченности DivorcingGuy1234 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали способы достойно ответить на сравнения с бывшими в постели. Многие подсказали, что таким людям стоит указывать на необходимость коммуникации в сексе.