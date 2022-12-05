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15:40, 5 декабря 2022Забота о себе

Тиктокерша изобрела способ избежать мытья сковороды после жарки

Тиктокерша решила жарить курицу на бумаге для выпечки, чтобы потом не мыть сковороду

Кадр: @youthinkyouknowme99

Для того, чтобы избежать мытья сковороды после готовки, тиктокерша под псевдонимом @Youthinkyouknowme99 решила жарить курицу на бумаге для выпечки. На видео девушки, которая изобрела новый способ жарки, обратило внимание издание The Sun.

На странице в социальной сети TikTok, на которую подписаны шесть тысяч человек, девушка показала, как выстилает сковороду специальной бумагой для выпечки перед готовкой, а уже на бумагу кладет кусочки курицы.

«Это нужно, чтобы курица не прилипала к сковороде и чтобы потом было проще мыть посуду. После жарки нужно просто взять и выбросить бумагу в ведро, а потом ополоснуть сковороду, жир остается на бумаге», — рассказала она.

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В доказательство она приподняла бумагу и показала чистую поверхность сковороды. Видео с полезным лайфхаком понравилось пользователям социальной сети — оно набрало около пяти миллионов просмотров.

Ранее тиктокерша Марица Мартинес назвала необходимый, по ее мнению, ингредиент нежного картофельного пюре. Блогерша посоветовала добавить в него немного майонеза.

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Александра Лисица
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