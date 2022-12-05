Тиктокерша изобрела способ избежать мытья сковороды после жарки

Тиктокерша решила жарить курицу на бумаге для выпечки, чтобы потом не мыть сковороду

Для того, чтобы избежать мытья сковороды после готовки, тиктокерша под псевдонимом @Youthinkyouknowme99 решила жарить курицу на бумаге для выпечки. На видео девушки, которая изобрела новый способ жарки, обратило внимание издание The Sun.

На странице в социальной сети TikTok, на которую подписаны шесть тысяч человек, девушка показала, как выстилает сковороду специальной бумагой для выпечки перед готовкой, а уже на бумагу кладет кусочки курицы.

«Это нужно, чтобы курица не прилипала к сковороде и чтобы потом было проще мыть посуду. После жарки нужно просто взять и выбросить бумагу в ведро, а потом ополоснуть сковороду, жир остается на бумаге», — рассказала она.

В доказательство она приподняла бумагу и показала чистую поверхность сковороды. Видео с полезным лайфхаком понравилось пользователям социальной сети — оно набрало около пяти миллионов просмотров.

Ранее тиктокерша Марица Мартинес назвала необходимый, по ее мнению, ингредиент нежного картофельного пюре. Блогерша посоветовала добавить в него немного майонеза.