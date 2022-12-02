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11:33, 2 декабря 2022Забота о себе

Тиктокерша назвала необходимый ингредиент нежного картофельного пюре

The Sun: в картофельное пюре нужно добавить майонез, чтобы оно получилось нежнее

Фото: Shutterstock

Для того чтобы картофельное пюре получилось нежным, в него нужно добавить немного майонеза, рассказала тиктокерша Марица Мартинес. На видео, в котором она назвала необходимый, по ее мнению, ингредиент этого блюда, обратило внимание издание The Sun.

Марица показала, что, прежде чем растолочь готовый вареный картофель, она добавляет в него сливочное масло, соль, перец и молоко по вкусу, а затем кладет в кастрюлю полторы ложки майонеза.

В комментариях Марице добавила еще один совет. По ее мнению, при необходимости можно заменять майонез сметаной, чтобы рецепт получился более диетическим.

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Александра Лисица
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