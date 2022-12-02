Тиктокерша назвала необходимый ингредиент нежного картофельного пюре

The Sun: в картофельное пюре нужно добавить майонез, чтобы оно получилось нежнее

Для того чтобы картофельное пюре получилось нежным, в него нужно добавить немного майонеза, рассказала тиктокерша Марица Мартинес. На видео, в котором она назвала необходимый, по ее мнению, ингредиент этого блюда, обратило внимание издание The Sun.

Марица показала, что, прежде чем растолочь готовый вареный картофель, она добавляет в него сливочное масло, соль, перец и молоко по вкусу, а затем кладет в кастрюлю полторы ложки майонеза.

В комментариях Марице добавила еще один совет. По ее мнению, при необходимости можно заменять майонез сметаной, чтобы рецепт получился более диетическим.

Пользователи TikTok посмотрели видео более 200 тысяч раз.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в Новый год майонез в блюдах для праздничного стола можно заменить сметаной. По словам Гинзбурга, для этого подойдет сметана жирностью 15 процентов.