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11:33, 16 ноября 2022Забота о себе

Россиянам подсказали замену майонезу на новогоднем столе

Диетолог Гинзбург: майонез в Новый год можно заменить сметаной жирностью 15 процентов

Фото: Сергей Петров / ТАСС

В Новый год майонез в блюдах для праздничного стола можно заменить сметаной жирностью 15 процентов, подсказал диетолог Михаил Гинзбург. Замену майонезу он назвал россиянам в беседе с News.ru.

По словам Гинзбурга, майонез из рецептов новогодних блюд лучше исключить совсем. «Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной жирностью не больше 15 процентов», — уточнил диетолог.

Если без майонеза не обойтись, то лучше использовать приготовленный на оливковом, а не подсолнечном масле, продолжил Гинзбург. «Правда, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом. Так что сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез», — заключил диетолог.

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Александра Лисица
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