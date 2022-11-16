Россиянам подсказали замену майонезу на новогоднем столе

Диетолог Гинзбург: майонез в Новый год можно заменить сметаной жирностью 15 процентов

В Новый год майонез в блюдах для праздничного стола можно заменить сметаной жирностью 15 процентов, подсказал диетолог Михаил Гинзбург. Замену майонезу он назвал россиянам в беседе с News.ru.

По словам Гинзбурга, майонез из рецептов новогодних блюд лучше исключить совсем. «Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной жирностью не больше 15 процентов», — уточнил диетолог.

Если без майонеза не обойтись, то лучше использовать приготовленный на оливковом, а не подсолнечном масле, продолжил Гинзбург. «Правда, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом. Так что сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез», — заключил диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина попросила россиян не налегать за новогодним столом на холодец. По ее словам, это позволит не страдать от проблем с пищеварением после праздника.