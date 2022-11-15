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13:43, 15 ноября 2022Забота о себе

Россиян попросили не налегать на популярное новогоднее блюдо

Врач Соломатина: если хочется объесться холодцом на праздник, придется чем-то пожертвовать

Фото: Lapina Maria / shutterstock

Врач-диетолог Елена Соломатина попросила россиян не налегать за новогодним столом на холодец, чтобы потом не страдать от проблем с пищеварением. Об этом она рассказала News.ru.

По словам Соломатиной, в холодце нет ничего страшного, наоборот, в нем содержится много полезных веществ. Однако этим популярным праздничным блюдом все равно не стоит объедаться, так как в его составе много насыщенных жиров.

Диетолог призвала в принципе соблюдать за новогодним столом меру, так как обычно на праздник подаются сплошь высококалорийные яства. «Условно в день нужно две тысячи калорий, под это подгоняем. Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться, например от салата, десерта, бутерброда с красной икрой», — привела пример Соломатина.

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Перед началом празднования диетолог призвала рассчитать свой дневной калораж и постараться следовать ему.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил некоторые продукты для новогоднего стола, покупка которых сейчас сэкономит деньги. По его словам, заранее к Новому году можно купить колбасы, мясо птицы, консервы.

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Александра Лисица
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