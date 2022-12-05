В московском СИЗО умер арестант

В СИЗО Москвы умер 44-летний заключенный, арестованный по делу о растрате

В московском СИЗО умер 44-летний арестант. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, тело мужчины было обнаружено утром 5 декабря в камере СИЗО «Красная Пресня».

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели подследственного. По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер.

Погибший проходил по уголовному делу о растрате.

30 июля сообщалось, что три человека скончались в СИЗО Воронежа. Тела скончавшихся мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти.