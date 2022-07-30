В российском СИЗО скончались три человека

В СИЗО Воронежа скончались три человека, СК выясняет причины

Три человека скончались в СИЗО в Воронеже, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Отмечается, что тела скончавшихся мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти.

«Следователь СК работает на месте происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — добавило ведомство.

Ранее в СИЗО умер арестованный за взятки бывший глава Богородского района Нижегородской области. Отмечалось, что у него в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем.

В марте Вартан Кочьян, застреливший двух судебных приставов в Сочи в 2021 году, был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора. Он скончался от острой сердечной недостаточности.