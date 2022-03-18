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В СИЗО умер застреливший двух приставов в Сочи россиянин

Вартан Кочьян, застреливший двух приставов в Сочи летом 2021 года, скончался в камере СИЗО

Фото: Екатерина Алексина / ТАСС

Вартан Кочьян, застреливший двух судебных приставов в Сочи, был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину обнаружили без сознания утром 17 марта. Врачи не смогли спасти Кочьяна, он скончался от острой сердечной недостаточности.

9 июня 2021 года в Сочи приставы приехали к дому 61-летнего Вартана Кочьяна на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух молодых людей, после чего сдался. Выяснилось, что Кочьян незаконно владел охотничьим ружьем.

Позднее мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти. Он утверждал, что с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После этого он не мог успокоиться и еще несколько раз выстрелил в трактор.

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Мария Рубникович
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