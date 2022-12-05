Лукашенко заявил об уникальности опыта Белоруссии в борьбе с COVID-19

Президент Лукашенко заявил, что никто в мире не справился с COVID-19 так, как Белоруссия

Никто в мире не справился с вызовами COVID-19 так, как это сделала Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко во время доклада министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Это не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась, мы это все знаем», — сказал глава государства.

По его мнению, опыт Белоруссии свидетельствует о том, что под жестким контролем и давлением система здравоохранения работает надлежащим образом.

Ранее Лукашенко заявил, что российские и белорусские военнослужащие проходят подготовку как единая армия, чтобы в случае внешней атаки дать отпор.