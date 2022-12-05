В России предложили создать кибервойска из хакеров

Депутат Матвейчев предложил создать в России кибервойска из айтишников и хакеров

В России предложили создать отдельное подразделение войск, состоящее из айтишников. С соответствующей инициативой в беседе с Ura.ru выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

По его словам, в подобные кибервойска необходимо привлекать хакеров. Он обратил внимание, что в России большое количество айтишников, которые совершенно не востребованы. «Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли», — заявил Матвейчев.

Депутат также выразил мнение, что в кибервойска можно «набрать тех молодых людей, которые "косят" от армии».

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в ГД обсуждают создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве.