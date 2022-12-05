Валя Карнавал посетила «Песню года» в топе с декольте и вызвала споры в сети

Блогерша Валя Карнавал посетила «Песню года» в топе с декольте и вызвала споры в сети

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) появилась на публике в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

21-летняя певица посетила ежегодную премию «Песня года», где выступила в качестве ведущей, в серебристом костюме, состоящем из облегающих брюк и топа с глубоким декольте, оголявшим часть ее груди. При этом волосы знаменитость собрала в пучок, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. Образ инфлюэнсера дополнил ремень люксового бренда Fendi.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом, набравшим 243 тысячи лайков. «Выглядишь тут лет на 40-50», «Стилисты плохо работают», «Просто королева», «Какая красивая», «Шикарная», «Лет 35-40, состарила себя», «Визажисту Вали надо учиться подбирать ей правильный тон», — высказывались фанаты.

В октябре Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей. 20-летняя инфлюэнсерша опубликовала фото, на котором она позирует на фоне автомобиля BMW i8 золотистого цвета с откидными дверями. Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет восемь миллионов рублей.