«Якутский Хатико» два года приходил в кабинет умершего хозяина

В Якутии пес чиновника два года приходит в кабинет умершего хозяина

На протяжении двух лет лайка умершего чиновника из Якутии приходит в кабинет хозяина. Историей местного «Хатико» поделилась управляющая делами администрации Оленекского района Василиса Спиридонова, сообщает РИА Новости.

Женщина рассказала, что пес принадлежал покойному главе Оленекского района Александру Иванову и при жизни повсюду сопровождал его. После смерти Иванова собака по кличке Догор, что в переводе с якутского языка обозначает «друг», регулярно заглядывает в офис своего хозяина, обходит рабочие кабинеты и посещает торжественные мероприятия в зале администрации.

«Работники открывают двери конторы, когда слышат громкий лай Догора. Он проходит в приемную, там тоже лает, чтобы открыли двери от кабинета главы, и часами потом лежит там, кажется, ждет его. Сейчас районом руководит сестра Александра Степановича, Елена Степановна, и Догор уже сопровождает ее», — объяснила Спиридонова, добавив, что супруга чиновника старается держать пса на привязи, но Догор все равно срывается и убегает в кабинет хозяина.

Женщина вспомнила, как однажды собака увидела фотографию хозяина на столе, а потом долго сидела и грустила, глядя на снимок.

Преданность животного напомнила людям историю о японской собаке по кличке Хатико, которая каждый день дожидалась умершего хозяина на железнодорожной станции.

Ранее сообщалось, что оставленная на время отпуска верная собака несколько недель ждала возвращения хозяев в аэропорту Хабаровска.