Верный пес три недели ждал хозяев в аэропорту

Преданный хаски по кличке Буран три недели ждал хозяев в аэропорту Хабаровска

Оставленная на время отпуска верная собака несколько недель ждала возвращения хозяев в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщает телеканал «Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».

Почти три недели неравнодушные люди заботились о восьмимесячном хаски по кличке Буран и подкармливали его, пытаясь найти владельцев. Какое-то время пес, напоминающий преданного Хатико, даже жил у сотрудника аэропорта.

Фотографию собаки опубликовали в социальных сетях, чтобы найти ее хозяев или дать животному новый дом. В итоге сотрудникам аэропорта удалось связаться с владельцами Бурана. Они приехали в аэропорт и забрали питомца.

Оказалось, что на время отъезда в отпуск хозяева оставили собаку дома и попросили знакомых присмотреть за ней. Однако пес не выдержал разлуки и прибежал в аэропорт.

После того, как хозяева воссоединились с Бураном, они обещали купить ему ошейник с их контактной информацией. Если он снова окажется в похожей ситуации, сними смогут быстро связаться.

Эта история напомнила людям о японской собаке по кличке Хатико, которая каждый день дожидалась хозяина на железнодорожной станции. Однажды тот ушел на работу и умер, так и не вернувшись домой. Преданный Хатико, не знавший о судьбе хозяина, приходил на станцию еще девять лет вплоть до своей смерти.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Эмма Дрюэтт из Великобритании воссоединилась с украденной у нее семь лет назад собакой. В 2015 году спаниеля по имени Флэш украли заводчики, которые использовали собаку для разведения.