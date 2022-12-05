Названы способы сэкономить на ЖКХ

Юрист Лупу посоветовал использовать энергосберегающие лампочки, чтобы сэкономить на ЖХК

С 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ выросли на 9 процентов, напомнил юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые могут помочь сэкономить на коммунальных платежах.

Энергосберегающие и индивидуальные приборы учета

Чтобы снизить расходы по оплате коммунальных платежей, следует экономить коммунальные ресурсы, рассказал юрист. В целях такой экономии стоить рассмотреть возможность установки индивидуальных приборов учета.

Например, если не установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. Установив индивидуальный прибор учета воды, можно реально сэкономить на потреблении ресурсов Валентин Лупу юрист

При этом установка приборов учета в жилом помещении, где зарегистрированы несколько лиц, а фактически проживает большое количество, может быть нецелесообразной.

То же можно сказать и про индивидуальные приборы учета тепла. «Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции имеют определенный класс энергоэффективности. В таких домах установка приборов тепла будет целесообразна», — отметил Лупу.

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Снизить потребление коммунальных ресурсов можно, используя энергоэффективную бытовую технику и энергосберегающие лампы. Кроме того, если гражданин не использует радиоточку, общедомовую антенну, телефон, целесообразно подать заявление исполнителю об отключении таких услуг.

Перерасчет и субсидии

По словам юриста, гражданин может получить перерасчет в случае временного отсутствия в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. При этом, согласно закону, квартира не должна быть оборудована прибором учета при отсутствии технической возможности его установки. «Такой перерасчет можно получить либо заблаговременно за период не более шести месяцев, либо по окончанию периода временного отсутствия», — пояснил Лупу.

Также можно рассмотреть возможность оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке статьи 159 Жилищного кодекса РФ. «Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В Москве, например, такая доля составляет 10 процентов совокупного дохода семьи», — сообщил юрист.

С 1 декабря 2022 года в России на 9 процентов подорожали вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Индексация тарифов планировалась 1 июля 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на последний месяц 2022 года.