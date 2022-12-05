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20:43, 5 декабря 2022Из жизни

Пара нашла конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу

Daily Mail: пара нашла конверт с 1,3 миллиона рублей и вернула его владельцу

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Пара в швейцарской коммуне Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожилой мужчина снял в банке 20 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона рублей). Вскоре он обнаружил, что конверт с деньгами пропал из его кармана. Мужчина предположил, что стал жертвой карманников.

Конверт нашла на улице пара. На чеке о снятии денег был указан адрес мужчины, и нашедшим деньги удалось разыскать их владельца.

Мужчина отдал нашедшим конверт 500 франков (33,3 тысячи рублей) в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что житель города Франкфурт, Германия, нашел и вернул чек от компании Haribo на 4,6 миллиона евро и получил в награду шесть упаковок мармелада. Такое вознаграждение показалось мужчине не слишком щедрым.

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Алиса Дмитриева
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