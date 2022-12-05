Пара нашла конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу
Пара в швейцарской коммуне Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу. Об этом сообщает Daily Mail.
Пожилой мужчина снял в банке 20 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона рублей). Вскоре он обнаружил, что конверт с деньгами пропал из его кармана. Мужчина предположил, что стал жертвой карманников.
Конверт нашла на улице пара. На чеке о снятии денег был указан адрес мужчины, и нашедшим деньги удалось разыскать их владельца.
Мужчина отдал нашедшим конверт 500 франков (33,3 тысячи рублей) в качестве вознаграждения.
Ранее сообщалось, что житель города Франкфурт, Германия, нашел и вернул чек от компании Haribo на 4,6 миллиона евро и получил в награду шесть упаковок мармелада. Такое вознаграждение показалось мужчине не слишком щедрым.