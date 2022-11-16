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20:11, 16 ноября 2022Из жизни

Мужчина вернул найденный чек на огромную сумму и получил в награду мармелад

В Германии мужчина нашел чек на миллионы евро и получил в награду шесть упаковок мармелада

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Житель города Франкфурт, Германия, нашел и вернул чек от компании Haribo на 4,6 миллиона евро и получил в награду шесть упаковок мармелада. Об этом сообщает Daily Star.

38-летний Ануар Г. заметил чек, когда ждал поезд, чтобы поехать к матери. Мужчина был поражен, когда обратил внимание на указанную в чеке сумму: 4,6 миллиона евро. «Это была такая огромная сумма, что я даже не мог произнести ее», — подчеркнул он.

Оказалось, что чек подписали представители сети супермаркетов Rewe, но кто-то выронил его на станции. Ануар связался с компанией Haribo и сообщил о странной находке. Его перенаправили к юристам, которые посоветовали уничтожить чек и прислать фотографии в доказательство. Мужчина выполнил их просьбу и получил по почте посылку от компании, в которой лежало шесть пачек мармелада. Такое вознаграждение показалось мужчине не слишком щедрым. «Я думаю, что это немного маловато», — сказал он.

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Представитель компании Haribo заявил, что мужчине направили стандартный набор мармелада, который компания обычно рассылает в знак благодарности. «Поскольку это был именной чек, никто, кроме нашей компании, не имел возможности обналичить его», — пояснил представитель Haribo.

Компания имеет ежегодный доход в 350 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре уборщик станции метрополитена вернул мужчине кошелек с деньгами и документами и отказался от награды. В бумажнике хранились разрешение на работу, водительские права, банковская карта и наличные, часть которых мужчине выдал начальник на текущие расходы, а остальные он взял взаймы у друга.

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Алиса Дмитриева
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