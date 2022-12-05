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12:44, 5 декабря 2022Бывший СССР

Посольству Украины в Испании прислали глаза животных

Полиция Мадрида изъяла три конверта с глазами животных, адресованных посольству Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Посольству и консульствам Украины в Испании прислали три конверта с глазами мертвых животных. Их на почте изъяла полиция Мадрида, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Николенко, конверты были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

«В общем мы имеем уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах», — написал он.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого один сотрудник дипмиссии получил ранения. Бомба была спрятана в почтовом отправлении.

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Алевтина Запольская
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