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22:00, 5 декабря 2022Из жизни

Девушка нашла управу на не мывшуюся месяцами соседку

Девушка потребовала у хозяина квартиры выселения не мывшейся месяцами соседки

Фото: Richard Ludwig / Unsplash

Девушка нашла управу на соседку по квартире, которая не мылась месяцами. Об этом она рассказала на форуме Reddit в разделе AmItheAsshole («А не сволочь ли я»), попросив пользователей оценить ее поступок.

«За четыре месяца она ни разу не приняла душ. При этом каждое утро она совершает двухчасовую пробежку. Я больше не могу выносить этот запах. Меня тошнит от него», — написала она в сети. Пользовательница добавила, что не раз просила соседку помыться, но та ее игнорировала.

Девушка связалась с хозяином квартиры, объяснила ситуацию и потребовала выселения соседки. «Он приехал. Как только он вошел в квартиру, я увидела, что его чуть не вырвало», — утверждает пользовательница. Хозяин квартиры сказал соседке, что ей необходимо съехать в течение месяца, иначе он выставит ее за дверь силой.

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По словам девушки, соседка пришла в ярость и заявила, что подаст в суд за культурную дискриминацию. Она также всячески оскорбляла пользовательницу форума, когда увидела ее публикацию.

Однако возможное выселение напугало соседку, и просьбы девушки наконец были услышаны. «Ребята, я плачу. Она принимает душ прямо сейчас!» — позже дополнила публикацию автор.

Ранее сообщалось, что в 40 лет житель Индии поклялся, что не будет мыться до тех пор, пока будут продолжаться преступления против женщин, территориальные споры и убийства безвинных животных. С тех пор он ни разу не нарушил своего обещания.

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Алиса Удовик
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