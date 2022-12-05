Желание Макрона поддерживать прямые контакты с Путиным объяснили

Политолог Топорнин объяснил контакты Макрона с Путиным желанием решить конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным из-за желания завершить спецоперацию на территории Украины. Так его позицию в беседе с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Наверное, главный интерес Макрона к фигуре Путина в данном случае в том, что Россия участвует в конфликте, и Россия в нем доминирующая. Именно от России зависит возможность поиска мирного решения конфликта. Естественно, что у Макрона интерес к Путину такой серьезный, основанный на заботах о достижении мира, который выгоден не только России и Украине, но и всей Европе, Франции, Германии и другим странам. Поэтому Макрон проявляет такой интерес к фигуре российского президента», — объяснил политолог.

Макрон придерживается позиции, что военными средствами такой конфликт разрешить невозможно, в том или ином виде все равно военные действия будут продолжаться, отметил Топорнин.

Он считает, что ни Украина, ни Россия не могут в конечном счете одержать победу в этом противостоянии. А если стороны усадить за стол переговоров, здесь есть шанс для поиска новой формулы. Поэтому он не оставляет усилий, чтобы пытаться усадить стороны за стол переговоров Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Кроме того, Макрон старается поддерживать диалог с Путиным из-за того, что не все западные лидеры готовы это делать, считает политолог.

«Если с [президентом Украины Владимиром] Зеленским проще, поскольку все западные лидеры имеют те или иные контакты, с Путиным ситуация иная. Европейские лидеры, президент США [Джо] Байден — не все видят, что Путин готов к мирным переговорам. Поэтому многие говорят, что сейчас не время, надо подождать, пока на поле боя ситуация разрешится. Есть разные позиции западных лидеров к Путину, кто-то ищет контакты, кто-то считает, что с ним бесполезно говорить о мире», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым сохранять прямой диалог с Владимиром Путиным. Он добавил, что не видит военного решения конфликта на территории Украины. По его словам, единственный способ прекратить боевые действия — сесть за стол переговоров.