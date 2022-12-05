Макрон назвал единственный способ добиться мирного решения конфликта на Украине

Макрон назвал диалог с Россией единственным способом добиться решения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News назвал единственный по его мнению способ, позволяющий добиться мирного решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал», — заявил французский лидер, отметив, что изоляция России является худшим решением.

Макрон отметил, что разрешением сложившейся ситуации должны заниматься именно Киев и Москва. При этом он назвал мирные переговоры единственным возможным вариантом решения конфликта. По его мнению, продолжение военных действий приведет к ухудшению ситуации.

Ранее газета Wall Street Journal назвала одно из самых острых разногласий между Украиной и Западом. По мнению обозревателей Нэнси Юссеф, Лоуренса Нормана и Дрю Хиншоу, западные политики увидели в заявлении украинского президента Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией.