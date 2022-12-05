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14:07, 5 декабря 2022Путешествия

Россиянам предложили полноценный отдых в Азии по цене перелета

АТОР: россиянам предложили новогодние туры в Гоа за 165 тысяч рублей на двоих

Фото: Shutterstock

Российским туристам предложили полноценный отдых в индийском Гоа на новогодние праздники по цене перелета. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, PAC Group предлагает недельную путевку на популярный курорт Азии в Новый год на чартерных рейсах Azur Air или «Аэрофлота» примерно за 293 тысячи рублей на двоих. Туроператор China Travel, в свою очередь, подготовил для россиян более бюджетные туры: 11-дневный отдых в индийском Гоа на блочной перевозке Air Arabia по маршруту Москва — Шарджа — Гоа — Шарджа — Москва с вылетом 29 декабря обойдется путешественникам всего в 165 тысяч рублей на двоих.

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При этом за перелет прямым рейсом из Москвы в Гоа и обратно с вылетом 29 или 30 декабря российским туристам придется заплатить дороже стоимости всего турпакета на блочной стыковочной перевозке — 320 тысяч рублей на двоих.

При этом туроператоры рекомендуют россиянам поторопиться с бронированием подобных путевок, поскольку спрос на них непрерывно растет, а мест на самолет в конце декабря осталось немного. «Сами перелеты удобные, общее время в пути — 10 часов 50 минут, — добавили в China Travel. — То есть всего на 3,5 часа дольше, чем на прямом рейсе».

Ранее в ноябре специалисты АТОР посоветовали россиянам, верящим в примету «Как Новый год встретишь, так и проведешь», отметить праздник в полете. Так, по словам экспертов, у желающих много путешествовать в 2023 году есть различные способы отпраздновать новогоднюю ночь в воздухе — как на авиарейсах по России, так и во время полета в Гоа, Турцию, ОАЭ, Таиланд и на Шри-Ланку.

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Фариза Бацазова
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