Путин внес изменения в состав Госсовета

Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми губернаторов и двух глав городов

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении Государственного совета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в состав госоргана вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл. Также включены главы городского округа Самары и города Белогорска Амурской области. Кроме того, из состава Госсовета исключены мэр Тюмени Кухарук Р.Н. и глава Узловского района Тульской области Карташова М.Н.

Документ вступил в силу с момента его подписания.

В 2020 году Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.