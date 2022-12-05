Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:03, 5 декабря 2022Россия

Путин внес изменения в состав Госсовета

Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми губернаторов и двух глав городов

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении Государственного совета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в состав госоргана вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл. Также включены главы городского округа Самары и города Белогорска Амурской области. Кроме того, из состава Госсовета исключены мэр Тюмени Кухарук Р.Н. и глава Узловского района Тульской области Карташова М.Н.

Документ вступил в силу с момента его подписания.

В 2020 году Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции из-за лимита цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров
Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
В Венгрии раскритиковали экономическую политику правительства
Раскрыта причина сходства названий двух районов из разных округов Москвы
В Польше выдвинули Германии новые требования
Село в Каховском районе подверглось обстрелу со стороны ВСУ
Упавшую в Молдавии ракету проверили
Стало известно об улучшении атмосферы в «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду
Немцам пришлось экономить на рождественских подарках
В Черногории подписали договор о поддержке членства Украины в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.