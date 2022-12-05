В Ирландии призвали ЕС расследовать военные преступления Израиля в Палестине

В Ирландии призвали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен расследовать преступления Израиля

Ирландский парламентарий Ричард Бойд Барретт призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, посетившую с официальным визитом парламент страны, расследовать преступления Израиля в Палестине. Об этом пишет газета Irish Independent.

По словам Барретта, согласно докладам правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, военные преступления Израиля совершались против мирного населения Палестины в течение 70 лет.

Парламентарий в ходе своего выступления сравнил действия Израиля с ходом специальной военной операции России на Украине. Он напомнил фон дер Ляйен, что в ходе своего последнего визита в Израиль она даже не подняла вопрос о нарушениях прав человека в Палестине, тогда как действия России открыто осуждались. «Я вынужден задаться вопросом того, насколько Евросоюз последователен с этической точки зрения», — подчеркнул Барретт.

По его словам, вместо того, чтобы вводить санкции против Иерусалима, как это было сделано в случае с Москвой, Евросоюз по-прежнему предоставляет Израилю торговые преференции и развивает сотрудничество в военной и энергетической сферах. «Это совершенно бессовестно», — заключил он.