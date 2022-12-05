Ирина Шейк появилась на вечеринке в оголяющем тело платье в сетку

Российская модель Ирина Шейк посетила вечеринку Vogue в черном платье-сетке бренда Alaïa

Российская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную журналом Vogue, в одежде черного цвета из ассортимента люксового бренда Alaïa. Манекенщица появилась на публике в платье длины макси в сетку, ткань которого частично оголяла ее тело. Образ Шейк дополнили босоножки на каблуках в виде женских ног, а также яркий мейкап и уложенные волнами волосы.

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под публикацией, набравшей 69 тысяч лайков. «Красотка», «Люблю тебя», «Просто огонь», «Самая красивая женщина», «Как же горячо», «Лучшая», «Вау», «Обожаю тебя», «Выглядишь потрясающе», — высказывались поклонники.

В ноябре Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой на фото в колготках. На кадрах манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке.