Джулия Робертс вышла в свет в платье с лицом Джорджа Клуни и смутила фанатов

Актриса Джулия Робертс посетила премию в платье с портретами Клуни и смутила фанатов

Американская актриса Джулия Робертс вышла в свет в наряде, посвященном актеру Джорджу Клуни, в знак его поддержки. Фотографии публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила почетную премию центра имени Джона Кеннеди (Kennedy Center Honors), в ходе которой Клуни получил награду за вклад в развитие американской культуры. Фотографы запечатлели телезвезду на ковровой дорожке в черном платье длины макси, на которое нанесены портреты ее приятеля в рамках, сделанные в разные годы.

Поклонников смутил образ Робертс, о чем они принялись высказываться в многочисленных комментариях под размещенными кадрами. «Меня уже тошнит от них», «Это странно!», «Почему она не вышла за него замуж?», «У него есть жена!», «Как Амалия терпит ее выходки?», «Странное поведение», «Зачем наносить его лица на свою одежду?», «Шутка устарела», «Ужас», — высказывались фанаты.

В октябре журналисты Who What Wear перечислили шесть трендов, которые стали актуальными благодаря актрисе Джулии Робертс. В первую очередь они обратили внимание на то, что телезвезда регулярно выходит в свет в брючных костюмах различных цветов, а также коротких и длинных комбинезонах.