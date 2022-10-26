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13:08, 26 октября 2022Ценности

Перечислены шесть вошедших в моду благодаря Джулии Робертс трендов

Who What Wear: монохромные наряды стали трендом благодаря актрисе Джулии Робертс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Журналисты Who What Wear перечислили шесть трендов, которые стали актуальными благодаря американской актрисе Джулии Робертс. Материал опубликован на сайте издания.

Редакторы портала проанализировали образы знаменитости, в которых она появлялась на публике в последние месяцы, и составили подборку самых модных стильных решений. В первую очередь они обратили внимание на то, что телезвезда регулярно выходит в свет в брючных костюмах различных цветов, а также коротких и длинных комбинезонах.

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Помимо этого, Робертс часто посещает общественные мероприятия в монохромных нарядах, например лонгсливе, пиджаке и прямых брюках ярко-розового цвета. «Обратите внимание на лоферы на каблуке — они точно войдут в моду», — добавили авторы списка. Подобная обувь, в частности, представлена в ассортименте брендов Reformation, Prada, M&S и других.

В заключение отмечается, что звезда нередко отдает предпочтение костюмам с длинными юбками и платьям длины макси. В середине октября Робертс посетила премьеру фильма «Билет в рай» в длинном платье с воланами цвета фуксия, которое также было оформлено глубоким V-образным декольте.

В сентябре модные редакторы назвали выставленное напоказ нижнее белье трендом осени 2022 года. По словам экспертов, тенденция стала набирать популярность прошлой весной благодаря дизайнеру Миучче Прада. Кроме того, упомянутый тренд можно наблюдать в осенне-зимних коллекциях одежды модных домов Dolce & Gabbana и Dior.

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Майя Пономаренко
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