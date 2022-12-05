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21:27, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Умер журналист Борис Калягин

Советский журналист Борис Калягин умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни
Борис Калягин

Борис Калягин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Советский журналист Борис Калягин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил профессор факультета креативных индустрий и института медиа НИУ Высшей школы экономики Олег Дмитриев, передает РИА Новости.

Как рассказал Дмитриев, Калягин скончался после продолжительной болезни. Прощание с журналистом состоится 7 декабря в 12:00 в Центральной клинической больнице №1.

Профессор добавил, что Калягин в течение 18 лет работал в ВШЭ и передавал свой академический опыт журналиста-международника. «Как работать журналисту-международнику, как работать с большим пластом английских, американских газет. Вот всему этому он учил. Это действительно кладезь знаний, которого нам будет очень не хватать», — заключил Дмитриев.

В 1974-1976 годах Борис Калягин работал заместителем главного редактора программы «Время». С 1981 по 1988 год занимал должность заведующего бюро телевидения и радио в США, а в 1993-1996 был заместителем директора телеканала «Останкино».

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Марина Совина
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