В российском поселке откроют лыжно-биатлонный комплекс

В казанском поселке Мирный до конца 2022 года откроют новый лыжно-биатлонный комплекс

До конца 2022 года в крупном поселке Мирный в Приволжском районе Казани планируют открыть новый лыжно-биатлонный комплекс. Об этом заявил председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома столицы Татарстана Линар Гарипов, его цитирует KP.RU.

По словам Гарипова, на новом объекте появятся пять дистанций с различной протяженностью, а также уникальная база с лыжной трассой и стрельбище на 40 коридоров. Помимо этого, для спортсменов будут доступны трибуны и вакс-кабины.

Ранее стало известно, что в Челябинске разместят спортивный комплекс с биатлонным стрельбищем, лыжероллерной трассой и трассой для сноубординга. Новый спорткомплекс появится между Карповым прудом и Шершневским водохранилищем.

Согласно материалу, в одном здании будут находиться раздевалки для посетителей, а во втором разместятся сотрудники. В то же время в третьем помещении посадят охрану, а в четвертом и пятом будут хранить инвентарь и оружие. Всего на стрельбище для биатлона планируют установить 30 мишеней, длина дистанции составит 50 метров.