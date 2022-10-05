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В Челябинске появится спорткомплекс с биатлонным стрельбищем и лыжной трассой

В Челябинске между Карповым прудом и Шершневским водохранилищем появится спорткомплекс

Фото: Андрей Аносов / Коммерсантъ

В Челябинске разместят спортивный комплекс с биатлонным стрельбищем, лыжероллерной трассой и трассой для сноубординга. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, новый спорткомплекс появится между Карповым прудом и Шершневским водохранилищем. На данный момент администрация города проводит аукцион, чтобы определить компанию, которая разработает проект второго этапа строительства. В частности, трассу хотят удлинить на 1,25 километра, а также установить необходимые помещения.

Согласно материалу, в одном здании будут находиться раздевали для посетителей, а во втором разместятся сотрудники. В то же время в третьем помещении посадят охрану, а в четвертом и пятом будут хранить инвентарь и оружие. Всего на стрельбище для биатлона планируют установить 30 мишеней, длина дистанции составит 50 метров.

«Место историческое — именно здесь формировались лыжные батальоны, а в послевоенное время и по сей день тренировались спортсмены и любители. Впереди строительство раздевалок, судейских помещений, кабин для обработки лыж, монтаж ограждений, освещения, озеленение и благоустройство территории», — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

В сентябре в Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Советский фарфор», на которой представлено 155 предметов из фонда музея. Экспозиция продлится до 15 января 2023 года.

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Майя Пономаренко
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