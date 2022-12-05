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15:40, 5 декабря 2022Мир

Стало известно о казни причастных к краже угля китайских чиновников

CentralAsia: в КНР казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии

Фото: Ann Wang / Reuters

В Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля из Монголии. Об этом пишет CentralAsia.

Как стало известно порталу, китайская сторона прибегла к подобной мере наказания из-за того, что количество вывезенного из Монголии топлива отличается от объема, полученного КНР. При этом уточняется, что Пекину также известны монгольские политики, связанные с этом делом. Их имена уже отправили премьер-министру страны Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.

В понедельник, 5 декабря, в Улан-Баторе начались многотысячные протесты против коррупции перед Дворцом правительства.

Митинги идут в стране уже третий день подряд. Причиной недовольства граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля почти на два миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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