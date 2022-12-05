В Монголии начались массовые протесты против коррупции

В Улан-Баторе начались массовые протесты перед Дворцом правительства из-за кражи угля

В Улан-Баторе начались многотысячные протесты против коррупции перед Дворцом правительства. О массовых протестах в столице Монголии пишет РИА Новости.

Митинги идут третий день подряд. Причиной к недовольству граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля почти на 2 миллиарда долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

Как сообщает местный портал News.mn, власти Монголии требуют от протестующих в течение двух часов покинуть площадь перед Дворцом правительства и заявили, что готовы разогнать митинг силовыми методами.

Тем временем появилась информация, что в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля из Монголии. Помимо этого, китайская сторона отправила премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ список из монгольских политиков, причастных к коррупционному делу.