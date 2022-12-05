Две принадлежащие россиянам компании передали в собственность Украины
Два якобы принадлежащих россиянам предприятия в Ивано-Франковской области переданы судом в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
Представители ведомства указали, что в управление государства был переданы завод и производственно-складской комплекс.
«Речь идет о производственно-складском комплексе полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и заводе карбамидных смол общей площадью более 18 тысяч квадратных метров», — уточнили в ГБР.
Отмечается, что ранее по инициативе Госбюро расследований суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью порядка 1,9 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что в помещениях Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, провели обыски.