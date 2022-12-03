В помещениях Киевской администрации провели обыски

Госбюро расследований Украины: в помещениях Киевской горадминистрации провели обыски

В помещениях Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, провели обыски. Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Новое расследование ведется касательно «нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева» и превышения должностных полномочий. В ходе обысков в департаментах администрации были ГБР изъяло данные, в том числе соглашения по привлечению инвестора и выполнению задач одним из столичных предприятий.

По данным ведомства, в 2015-м одно из столичных обществ заключило договор с администрацией о строительстве спортивных объектов, но работы были выполнены только на треть. Кроме того, зафиксированы факты нецелевого использования территории парка.

В настоящее время ГБР проверяет причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием задач на протяжении последних семи лет. Уже заведено дело, наказание может быть в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее мэр Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году. По его словам, в рамках подготовки к праздникам во многих районах города появятся новогодние елки. При этом градоначальник отметил, что массовых мероприятий не запланировано.

Новогодняя елка в Киеве останется без иллюминации в целях экономии электричества. При этом известно, что на праздничном дереве на Софийской площади разместят герб Украины вместо звезды. Украсят ее также тысячи шаров желтого и синего цветов, рассказал мэр.