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12:36, 28 ноября 2022Бывший СССР

Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году

Мэр Киева Кличко заявил, что в городе установят новогодние елки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке украинской столицы к Новому году. Об этом он высказался в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в рамках подготовки к праздникам во многих районах города установят новогодние елки. При этом градоначальник отметил, что массовых гуляний не будет.

«Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Несмотря на разные мнения от разных сторон — нужно или не нужно, — мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои личные средства установить елки без новогоднего пафоса», — пояснил Кличко.

Ранее мэр Киева призвал местных жителей уезжать в пригороды в случае ухудшения ситуации с электричеством и отоплением. При этом он не исключил проведение частичной эвакуации.

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Георгий Нестеров
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