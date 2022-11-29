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05:35, 29 ноября 2022Бывший СССР

Новогоднюю елку в Киеве решили оставить без иллюминации

Энергокомпания YASNO заявила, что новогоднюю елку в Киеве не будут украшать иллюминацией

Фото: Unsplash.com

Новогоднюю елку в Киеве решили оставить без иллюминации в целях экономии электричества, об этом сообщили в украинской энергокомпании YASNO, передает издание «УНН».

«Сегодня была поставлена точка в спорах по установлению главной елки страны. Мы радуемся решению об отсутствии иллюминаций на ней. Потому что это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть», — указали в энергокомпании.

Отмечается, что это позволит уменьшить количество потребностей для отключения электроэнергии. Освещенная новогодняя елка в течение одного дня создает нагрузку на сеть в районе 5,96 мегаватт, что добавляет два процента к текущему дефициту в украинской столице. Эти объемы эквиваленты снабжению двенадцати многоэтажных домов за один час.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке украинской столицы к Новому году. По его словам, в рамках подготовки к праздникам во многих районах города установят новогодние елки. При этом градоначальник отметил, что массовых гуляний не будет.

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Марина Совина
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