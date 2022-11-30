В Киеве новогоднюю елку украсят гербом Украины вместо звезды

Мэр Киева Кличко заявил, что новогоднюю елку в городе украсят гербом Украины вместо звезды

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новогоднюю елку на Софийской площади в городе украсят гербом Украины вместо Вифлеемской звезды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главная елка страны будет искусственной, 12 метров в высоту, украшена энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. (...) Верхушку елки будет украшать герб Украины», — сообщил мэр. Кличко уточнил, что нижнюю часть елки оформят стендами с флагами государств, которые оказывают помощь республике.

Также, по его словам, искусственное дерево украсят тысячей шаров желтого и синего цветов. Елку установят на средства меценатов и бизнеса, добавил мэр. Он подчеркнул, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов на Софийской площади не будет.

Ранее энергокомпания YASNO рассказала о решении оставить новогоднюю елку в столице без иллюминации для экономии электроэнергии. Отмечалось, что это позволит уменьшить количество потребностей для отключения электричества.