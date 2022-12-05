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07:51, 5 декабря 2022Наука и техника

В России разработают сверхсистему для предотвращения аварий на производствах

Российские ученые создают сверхсистему для предотвращения аварий на предприятиях

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывает комплексную быстро обучающуюся сверхсистему для предотвращения аварий на производствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые создают нейросетевой комплекс с обучающимся интеллектуальным модулем, который поможет оперативно собирать и классифицировать данные об аварийных факторах. Специалисты пояснили, что такая разработка особенно актуальна для нефте- и газодобывающих предприятий или АЭС.

«Наша разработка — интеллектуальные системы нового поколения. Сегодня "умная система" ищет лучшие решения проблемы при некотором наборе негативных условий. Мы предлагаем нацеливать ее на оптимальное самообучение в любой ситуации», — рассказал ведущий научный сотрудник Игорь Боровской.

На создание автономного и быстро обучающегося комплекса запланировано пять-семь лет. Специалисты предполагают, что это будет ряд нейросетей разного типа, объединенный в единый механихзм, при этом они смогут дополнять и корректировать друг друга.

Ранее стало известно, что новый отечественный аналог сервиса Downdetector, отслеживающий сбои интернет-ресурсов, появится в России. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ) подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев.

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Марина Совина
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