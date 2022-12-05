Российские ракетные комплексы «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

Минобороны: береговые ракетные комплексы «Бастион» ТОФ заступили на дежурство на Курилах

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

«Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — сообщили в ведомстве.

Технику и личный состав доставили на Парамушир десантными кораблями Приморской флотилии. На острове также организован автономный военный городок, который обеспечит потребности военнослужащих во время круглогодичного пребывания.

Ранее стало известно, что Тихоокеанский флот России может получить тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 до начала 2023 года.