Тихоокеанский флот России получит новый тральщик в декабре

ТАСС: ТОФ получит тральщик «Анатолий Шлемов» в конце декабря

Тихоокеанский флот (ТОФ) России может получить тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 до начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник напомнил, что в настоящее время новый корабль проходит испытания на ТОФ. «В случае их успешного завершения он может быть передан ТОФ в конце декабря», — сказал источник.

Агентство напоминает, что официального подтверждения данной информации у него нет.

Тем не менее, по словам главы Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, до начала 2023 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит два тральщика.

В ноябре ТАСС сообщил, что во время заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в заливе Петра Великого была проверена работа новейшего оборудования тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

В том же месяце во время испытаний в заливе Петра Великого была проверена работа систем связи тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700.